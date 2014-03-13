На Киевском вокзале изъято 1,5 тонны контрафактного мяса

Фото: rsn-msk.ru

На Киевском вокзале в пассажирском поезде "Сумы-Москва" изъяли 1,5 тонны контрафактного мяса из Украины, сообщается в четверг, 13 марта, на сайте Россельхознадзора.

Как уточняется, транспортировка мясной продукции проводилась без соответствующих ветеринарных и товарно-транспортных документов, с нарушением температурного режима.

Кроме того, на некоторых мясных продуктах отсутствовали ветеринарные клейма, что свидетельствует об отсутствии проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Владельцы товара не установлены. В настоящее время вся изъятая мясная продукция направлена на утилизацию.