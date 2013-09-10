Форма поиска по сайту

10 сентября 2013, 17:55

Экономика

В 2013 году ветеринарная служба признала непригодными 19 тонн мяса

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала 2013 года на московский рынок не допущено 19 тонн мяса и мясной продукции. Забракованный товар предназначался к продаже на ярмарках выходного дня.

Проблемы с продаваемым мясом были связаны с истечением срока годности и невыявленными болезнями, а также отсутствия ветеринарных сопроводительных документов и маркировки сообщает РИА Новости.

В 2013 году специалистами московской государственной ветеринарной службы города была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, проверено более 20 тысяч тонн мясной продукции. Результаты проверки выявили 4373 случаев болезни животных, из них - 94 случая цистицеркоза.

