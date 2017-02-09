Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 11:22

Экономика

За ввозимой из Белоруссии продукцией будут следить с помощью спецсистем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор будет отслеживать ввозимую из Белоруссии продукцию от границы до места реализации с помощью информационных систем "Аргус" и "Меркурий", сообщает пресс-служба ведомства.

Это связано с увеличением попыток ввоза с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности.

В Россельхознадзоре напомнили, что ранее белорусская сторона неоднократно говорила о том, что, по ее мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и была произведена на территории России. В связи с этим теперь товар будет отслеживаться на всем пути следования.

Отныне решение об использовании поступившей из Белоруссии животноводческой продукции будет приниматься после проверки наличия в автоматизированной системе "Аргус" информации о прохождении данной партии через границу.

С 6 февраля Россия запретила поставлять говядину из Минской области. Эту меру приняли из-за того, что белорусские предприятия поставляли на территорию Россию запрещенную к ввозу украинскую продукцию.

Запреты снимут после устранения нарушений.

