Москва не испытывает проблем с продовольствием - Немерюк

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Москва не испытывает проблем с нехваткой продовольственных товаров из-за запрета на ввоз в Россию ряда продуктов из США, Евросоюза, Норвегии, Канады и Австралии. Об этом рассказал в пятницу глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Вчера мы провели большое совещание с коллегами из Минпромторга и Моссельхоза - с федеральными и теми переработчиками и производителями, которые есть на территории Москвы. После весенних событий все уже были готовы к похожему сценарию. Наши крупнейшие предприятия по производству рыбной и мясной продукции уже перешли на стопроцентное снабжение из регионов России", - сообщил Немерюк.

Он подчеркнул, что нехватки товаров не ощущается и в федеральных торговых сетях.

"Запас продовольствия стабилен по всем крупным товарам, какого-либо ажиотажа в магазинах нет", - добавил чиновник.

Напомним, 7 августа по поручению Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России.

Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.