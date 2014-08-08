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Продукты

08 августа 2014, 17:41

Москва не испытывает проблем с продовольствием - Немерюк

продукты продовольствие санкции Алексей Немерюк

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Москва не испытывает проблем с нехваткой продовольственных товаров из-за запрета на ввоз в Россию ряда продуктов из США, Евросоюза, Норвегии, Канады и Австралии. Об этом рассказал в пятницу глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Вчера мы провели большое совещание с коллегами из Минпромторга и Моссельхоза - с федеральными и теми переработчиками и производителями, которые есть на территории Москвы. После весенних событий все уже были готовы к похожему сценарию. Наши крупнейшие предприятия по производству рыбной и мясной продукции уже перешли на стопроцентное снабжение из регионов России", - сообщил Немерюк.

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Он подчеркнул, что нехватки товаров не ощущается и в федеральных торговых сетях.

"Запас продовольствия стабилен по всем крупным товарам, какого-либо ажиотажа в магазинах нет", - добавил чиновник.

Напомним, 7 августа по поручению Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России.

Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Перечень запрещенных продуктов

  • Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
  • Мясо крупного рогатого скота, замороженное
  • Свинина свежая, охлажденная или замороженная
  • Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные
  • Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое
  • Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
  • Молоко и молочная продукция
  • Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды
  • Фрукты и орехи
  • Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе
  • Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров
  • Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)

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