Латвия запретила пассажирам из России ввозить мясо и молочные продукты

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Таможенные органы Латвии проводят полную проверку багажа граждан, прибывающих в страну из России и Белоруссии на всех видах транспорта. В багаже для личного потребления запрещено провозить мясо, колбасы, мясные консервы и молочные продукты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Запрет распространяется на мясные продукты включая сало, свежее и обработанное мясо, животные жиры, колбасы, мясные консервы, мучные изделия с мясной начинкой, макароны, соусы и супы. Ограничение также действует на молоко и молочные продукты и корм для домашних животных, в состав которого входит мясо или молоко.

По информации агентства, запрет введен из-за распространения африканской чумы свиней. "Мы не были проинформированы об этом ограничении", - заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что вряд ли ограничение было установлено ветеринарными службами Латвии.

Напомним, что с 7 мая Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Латвии в Россию из-за обострения чумы свиней. В нескольких районах Латвии были зарегистрированы случаи этого заболевания.