Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 августа 2014, 11:43

Латвия запретила пассажирам из России ввозить мясо и молочные продукты

продукты молоко Россия Латвия мясо

Фото: ИТАР-ТАСС

Таможенные органы Латвии проводят полную проверку багажа граждан, прибывающих в страну из России и Белоруссии на всех видах транспорта. В багаже для личного потребления запрещено провозить мясо, колбасы, мясные консервы и молочные продукты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Запрет распространяется на мясные продукты включая сало, свежее и обработанное мясо, животные жиры, колбасы, мясные консервы, мучные изделия с мясной начинкой, макароны, соусы и супы. Ограничение также действует на молоко и молочные продукты и корм для домашних животных, в состав которого входит мясо или молоко.

Ссылки по теме

По информации агентства, запрет введен из-за распространения африканской чумы свиней. "Мы не были проинформированы об этом ограничении", - заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что вряд ли ограничение было установлено ветеринарными службами Латвии.

Напомним, что с 7 мая Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Латвии в Россию из-за обострения чумы свиней. В нескольких районах Латвии были зарегистрированы случаи этого заболевания.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать