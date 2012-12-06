Москвичи обеспечены продовольствием на новогодние праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент торговли и услуг Москвы сообщает, что на новогодние праздники Москва обеспечена мясом, рыбой, овощами, фруктами и шампанским.

Так, за ноябрь в столицу было поставлено 60 тысяч тонн мяса, и на складах находится еще 110 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году.

На 1 декабря в столице есть 58,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, около 40 тысяч тонн фруктов и овощей; всего на складах оптовых предприятий находится 378,3 тысячи тонн продуктов.

Также в розничных магазинах представлены новогодние подарки во всех ценовых сегментах и по стоимости от 185 до тысячи рублей.

Крупные торговые сети Москвы предлагают около 50 видов шампанского по розничной цене – от 115 рублей за бутылку.