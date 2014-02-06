Форма поиска по сайту

06 февраля 2014, 20:22

Экономика

Более 400 площадок под ярмарки выделено в Подмосковье

На территории Московской области выделено 414 площадок для проведения ярмарок. В течение года в Подмосковье может пройти более 10 тысяч ярмарок, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Чтобы структурировать работу такого большего числа ярмарок, планируется создать запустить систему информирования на сайтах всех органов местного самоуправления.

"Наша задача – сделать ярмарки максимально доступными для подмосковных производителей. Одновременно и жители должны легко и быстро получать информацию о каждом мероприятии: где и когда начинается ярмарка, ее тема и продолжительность", - пояснила министр потребительского рынка и услуг Московской области Екатерина Семенова.

По ее словам, первого числа каждого месяца на сайтах органов местного самоуправления будет размещаться информация о датах и местах проведения ярмарок, а также условия предоставления предпринимателям мест.

Кроме того, появятся рейтинги на звание самой лучшей и худшей ярмарки. "Новый механизм организации ярмарочной торговли на территории Подмосковья должен серьезно повысить конкуренцию между ярмарками. В сумме это отразится на ярмарочном ассортименте, на его качестве и его цене" - добавила Семенова.

продукты ярмарки площадки мо

Главное

