Несъедобное съедобное: что находят москвичи в продуктах питания

Несъедобные ингредиенты все чаще попадают в продукты питания, работники пищевой промышленности анонимно рассказали, что еда сегодня – настоящая лотерея. В сгущенке может внезапно оказаться червь, а в кефире – мышь. Куда обращаться при обнаружении несъедобного в съедобном, выяснял корреспондент телеканала "Москва 24".

Жители столицы обнаружили в своей сгущенке странную субстанцию. Экспертиза показала, что в банку с лакомством угодил червяк, какой именно смогут определить только в НИИ паразитологии.

Теперь сгущенка со стола пострадавших исчезла, а все продукты стали проверять гораздо тщательнее.

Позже выяснилось, что червивой оказалась целая партия продуктов. Как это получилось, выяснит Роспотребнадзор.

Эксперты предполагают, сгущенка могла быть произведена в подпольном цехе. В продуктах-подделках чаще всего находят совсем несъедобные составляющие. Но и содержимое легальной продукции может неприятно удивить: запчасти от конвейера например в еде иногда встречаются.

Неприятной классикой стали мыши в продуктах. Животных находят в продуктах целыми, а иногда туда попадают отдельные части тела.

Подобные сюрпризы могут попасться почти в любой продукции, которую выпускают крупные заводы, построенные еще при советском союзе. Старые линии, надзор за ними не слишком строгий, мыши в общий чан иногда проскакивают.

Как рассказал судебный юрист Денис Ульянов, несъедобные составляющие попадают в продукты не только по случайности. Например, в его практике был случай, когда рабочие пивного завода намеренно мочились в продукцию.

Если в еде находятся посторонние предметы – нужно писать заявления во все контролирующие органы от Роспотребнадзора до прокуратуры и подавать в суд.

По закону человек должен сам доказывать суду, что это не он испортил или подкинул что-то в продукт, а так и было. С учетом того, что почти все суды по таким делам проигрываются как раз из-за отсутствия весомых доказательств, единственный беспроигрышный вариант вскрывать каждый продукт под камеру мобильного телефона.

При этом, по словам Дениса Ульянова, компенсация скорее всего не будет высокой даже после выигранного процесса. Суды стараются не разорять производителей, которых один штраф может привести к краху всего предприятия.