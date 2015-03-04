В столичном торговом центре нашли яйца из будущего

Фото: читатель M24.ru Ярослав

В одном из столичных торговых центров в продаже появились яйца из будущего. Читатель M24.ru Ярослав сфотографировал несколько упаковок куриных яиц, которые были рассортированы 28 марта этого года, если верить маркировке.

По словам Ярослава, "роковые яйца" продают в торговом центре, который располагается по адресу: проспект Мира, дом 211, корпус 2.

Такие случаи не являются чем-то уникальным - в феврале прошлого года в одном из столичных супермаркетов обнаружили хлеб из будущего. Так, было указано, что хлеб испечен в 12.35, в то время как выпечка была куплена инспектором Агентства по защите прав потребителей в 10.57.

Отметим, что Роспотребнадзор взыскал 1,6 миллиона рублей штрафов со столичных магазинов по факту жалоб, опубликованных на портале "Наш город". Всего с сентября прошлого года по февраль нынешнего в ведомство поступило 322 жалобы.

Чаще всего москвичи жалуются на просроченные продукты - 153 заявления, а также нарушение санитарных норм в магазинах - 168. В Роспотребнадзоре отметили, что по 115 обращениям жалобы проверкой не подтвердились, а 258 заявителей получили от специалистов ведомства ответы на их запросы.