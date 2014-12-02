Форма поиска по сайту

02 декабря 2014, 16:00

Экономика

Онлайн-трансляция: Алексей Немерюк расскажет о развитии летних кафе

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

3 декабря глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк проведет заседание Общественно-экспертного совета, посвященное летним кафе. Онлайн-трансляцию смотрите на m24.ru.

Немерюк подведет итоги работы летних кафе в прошедшем сезоне и расскажет о перспективах развития на будущий год.

Как ранее писало m24.ru, московские власти разработали новые требования к летним кафе. В проекте постановления мэрии говорится о том, что они исключены из схемы нестационарных объектов. Таким образом, в летних кафе в следующем сезоне можно будет курить.

  • Когда: 3 декабря
  • Кто: Алексей Немерюк
  • О чем: что ждет летние кафе в 2015 году
  • Кому смотреть: тем, кто любит лето и вкусную еду

Начало трансляции в 16.00.

