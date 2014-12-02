Онлайн-трансляция: Алексей Немерюк расскажет о развитии летних кафе

Фото: m24.ru/Юлия Накошная
3 декабря глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк проведет заседание Общественно-экспертного совета, посвященное летним кафе. Онлайн-трансляцию смотрите на m24.ru.
Немерюк подведет итоги работы летних кафе в прошедшем сезоне и расскажет о перспективах развития на будущий год.
Как ранее писало m24.ru, московские власти разработали новые требования к летним кафе. В проекте постановления мэрии говорится о том, что они исключены из схемы нестационарных объектов. Таким образом, в летних кафе в следующем сезоне можно будет курить.
- Когда: 3 декабря
- Кто: Алексей Немерюк
- О чем: что ждет летние кафе в 2015 году
- Кому смотреть: тем, кто любит лето и вкусную еду
Начало трансляции в 16.00.