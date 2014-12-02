Онлайн-трансляция: Алексей Немерюк расскажет о развитии летних кафе

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

3 декабря глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк проведет заседание Общественно-экспертного совета, посвященное летним кафе. Онлайн-трансляцию смотрите на m24.ru.

Немерюк подведет итоги работы летних кафе в прошедшем сезоне и расскажет о перспективах развития на будущий год.

Как ранее писало m24.ru, московские власти разработали новые требования к летним кафе. В проекте постановления мэрии говорится о том, что они исключены из схемы нестационарных объектов. Таким образом, в летних кафе в следующем сезоне можно будет курить.

Когда: 3 декабря

3 декабря Кто: Алексей Немерюк

Алексей Немерюк О чем: что ждет летние кафе в 2015 году

Кому смотреть: тем, кто любит лето и вкусную еду



Начало трансляции в 16.00.