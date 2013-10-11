Спрос на билеты на Олимпиаду в Сочи превзошел ожидаемые показатели

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне стартовала вторая фаза продажи билетов на зимние Олимпийские игры в Сочи. В первые же часы посредством сайта Оргкомитета tickets.sochi2014.com было приобретено несколько десятков тысяч билетов.

По словам представителей Оргкомитета, спрос на билеты превзошел все ожидания. В час обрабатывалось порядка 150 тысяч заявок.

Минимальная стоимость билетов – от 500 рублей. В первые часы продаж 45 процентов купленных билетов приобретены по цене до 2 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.