Центробанк повысил ключевую ставку на полпроцента

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Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку с 7,5 до 8 процентов годовых. Такое решение регулятор объяснил борьбой с инфляцией, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Финансовый регулятор рассчитывает добиться снижения роста цен до четырех процентов в год. В Банке России подчеркнули, что замедление роста цен в июле этого года происходит значительно медленнее по сравнению с запланированным.

В июне этого года прирост потребительских цен увеличился практически до 8 процентов в годовом исчислении, за полтора месяца темп рост немного замедлился.

Меры Центробанка по борьбе с инфляцией прокомментировал экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков. "Для населения, в целом, ничего не изменится. Изменения коснутся только коммерческих организаций и банков, для которых деньги станут более "дорогими", - отметил Цыганков.

Он подчеркнул, что повышение ключевой ставки означает, что кредиты коммерческим организациям и банкам будут выдаваться под больший процент. На потребительском кредитовании меры, принятые Центробанком, не отразятся.

"Эти меры говорят о том, что Центробанк полностью переключился на борьбу с инфляцией", - резюмировал обозреватель.