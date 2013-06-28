Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня 2013, 10:05

Транспорт

На Ленинградском шоссе задерживаются троллейбусы

На Ленинградском шоссе образовалась большая пробка

На Ленинградском шоссе около станции метро "Войковская" произошел обрыв проводов, которые упали на проезжую часть вместе с несколькими знаками. В результате ЧП приостановлено движение троллейбусов №№ 6, 43, 86 и образовалась серьезная пробка.

Движение затруднено в сторону центра, кроме того.

Затор наблюдается на Ленинградском проспекте возле станции метро "Аэропорт" по направлению в область, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По маршруту остановившихся троллейбусов пущены дополнительные автобусы, на месте работает аварийная бригада.

Сайты по теме


пробки троллейбусы авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика