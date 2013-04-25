Москва стоит в 10-балльных пробках из-за репетиции парада Победы

Фото: ИТАР-ТАСС

Максимальные 10-балльные пробки парализовали движение в Москве, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Проблемы на дорогах возникли в связи с репетицией парада, из-за чего в городе был перекрыт целый ряд улиц.

Стоит Садовое и Третье транспортное кольца, южная сторона МКАД, Профсоюзная и Липецкая улицы, Волгоградский проспект, Калужское, Звенигородское, Можайское, Ленинградское, Ярославское, Минское шоссе и шоссе Энтузиастов.

Напомним, 25 апреля состоится первая ночная репетиция парада Победы. В ней будут задействованы все парадные расчеты, которые 9 мая пройдут торжественным маршем по Красной площади. Репетиция начнется в 22:00 и продлится ориентировочно час.

С 18.00 ограничен проезд по Тверской улице, Новому Арбату, участку Садового кольца и другим улицам.