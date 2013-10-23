Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

На юге Москвы из-за серьезной аварии многие москвичи были вынуждены оставить машины и пойти на работу пешком. На пересечении Липецкой и Элеваторной улицы столкнулись сразу пять автомобилей.

Они почти полностью заблокировали движение. На Липецкой улице образовалась большая пробка из автобусов и троллейбусов, сообщает телеканал "Москва 24".

Водители автомобилей также оказались в сложной ситуации. Многие из них оставили машины и пошли пешком к ближайшей станции метро.

В настоящий момент скорость движения автомобилей по Липецкой улице до пересечения с Элеваторной не превышает 5 километров в час. По Элеваторной улице машины движутся со скоростью 7 километров в час.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые освобождают проезжую часть от транспортных средств участников аварии.