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Трафик

22 ноября 2013, 10:11

Из-за трех ДТП затруднено движение на юго-западе Москвы

пробки столкновения трафик авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение в сторону центра на проспекте Вернадского сильно затруднено из-за трех мелких аварий.

Как сообщили М24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД, около 8 часов утра перед въездом на метромост столкнулись три машины. Еще два ДТП с участием двух и трех автомобилей произошли на самом метромосту в районе станции метро "Воробьевы горы".

"В результате аварий никто не пострадал, движение в полном объеме будет восстановлено к 10.30", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что аварии привели к образованию крупной пробки по направлению в центр, низкая скорость движения отмечается на отрезке проспекта Вернадского от одноименной станции метро до метромоста. По данным "Яндекс.Пробки" скорость машин в среднем не превышает 5-7 километров в час.

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