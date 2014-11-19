Заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Заторы на столичных магистралях вечером в среду достигли 9 баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", почти целиком стоит внешняя сторона Садового кольца. На внутренней стороне свободно можно проехать только от станции метро "Сухаревская" до Старой Басманной улицы. Кроме того, заторы наблюдаются на Бульварном кольце.

По внешней стороне Третьего транспортного кольца без затруднений можно проехать от Звенигородского шоссе до Ленинградского проспекта. На внутренней стороне свободен участок от Савеловского путепровода до Рижской эстакады, а также от Нижегородской улицы до Волгоградского проспекта.

Кроме того, пробки в сторону области наблюдаются на Кутузовском, Вернадского, Ленинском, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов, Ярославском, Каширском, Варшавском, Ленинградском шоссе и Люблинской улице.

На внутренней стороне МКАД заторы наблюдаются от Новорижского до Волоколамского шоссе, от 71-го до 79-го километра, от Ярославского шоссе до Кетчерской улицы, от 18-го до 25-го километра кольцевой автодороги, от Варшавского шоссе до улицы Поляны.

Кроме того, две пробки длиной 13 и 10 километров образовалась на внешней стороне, от 57-го километра кольцевой магистрали до Ленинского проспекта и от Варшавского до Каширского шоссе.

Добавим, из-за аварии на 53-м километре МКАД было закрыто движение по внешней стороне. Автомобилистов просили выбирать пути объезда.