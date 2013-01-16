Серьезные пробки образовались на улицах Москвы из-за снегопада

Около 12 тысяч единиц техники задействовано в уборке улиц Москвы

Из-за снегопада на столичных улицах образовались большие пробки. Аналитический центр "Яндекс.Пробки" оценивает трафик в 8 баллов. Наиболее серьезные заторы традиционно на МКАД, Третьем транспортном кольце и на большинстве вылетных магистралей.

Напомним, что в связи с сильным снегопадом, коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, с 16 по 18 января в столице может выпасть от 15 до 20 сантиметров снега.

На уборку улиц в ночь на 16 января вышли 12 тысяч единиц коммунальной техники. Снег убирают в непрерывном режиме, организовано прометание магистралей и обработка реагентами.

Как рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин, такого транспортного коллапса, как в Европе, на столичных улицах не будет.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД призывают водителей в такую погоду соблюдать шесть правил, которые позволят избежать аварийных ситуаций, в том числе оставлять больше пространства перед машиной впереди и ездить по полосам с более интенсивным движением.

Отметим также, что ведется и уборка тротуаров – дворники с самого утра чистят дорожки, однако сильный снегопад быстро их заметает.