Заторы на магистралях столицы вечером в пятницу достигли 8 баллов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В пятницу вечером на дорогах столицы скопилось большое количество машин. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10 возможных.

Наиболее крупное затруднение на МКАД образовалось в северо-западной части внешней стороны кольцевой дороги, от Дмитровского до Рублево-Успенского шоссе. Длина затора - 21,8 километра.

Также внешняя сторона МКАД загружена от Капотни до Рязанского проспекта.

На внутренней стороне МКАД наблюдается затруднение длиной около 10 километров от Ясенево до Ленинского проспекта.

Также образовалась пробка на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Новокосино.

Внешняя сторона ТТК сильнее всего загружена от станции метро "Автозаводская" до Рязанского проспекта, а также от улицы Рыбинская до Савеловского вокзала. Внутренняя сторона ТТК стоит в районе улицы Беговая.

Кроме того, заторы образовались на Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных Москвы-реки.

Напомним, центр организации дорожного движения прогнозировал более продолжительные, чем обычно, вечерние часы пик на этой неделе.

По прогнозам ЦОДД, особенно крупные заторы должны были возникнуть на съездах с магистралей. Ожидался увеличенный приток машин из Подмосковья - жители области на этой неделе приезжают в столицу за новогодними покупками. Кроме того, дорожную ситуацию осложняют погодные условия.