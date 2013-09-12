Движение в сторону центра на проспекте Мира восстановлено

На проспекте Мира движение в сторону центра затруднено

Движение на проспекте Мира в сторону центра полностью восстановлено. Незначительные затруднения связаны с проведением ремонтных работ. По данным портала "Яндекс. Пробки", скорость потока составляет 25 километров.

Напомним, вечером в среду на проспекте Мира в районе дома № 204, по направлению в область, произошла авария, которая практически парализовала движение. Пассажирский автобус врезался в фонарный столб. В МЧС сообщили о четырех пострадавших, всего же в салоне автобуса находились около 50 пассажиров.

Затор тогда растянулся почти на 10 километров. У станции метро "ВДНХ" скопилось большое количество людей. Восстановить движение удалось только после полуночи.

В настоящий момент в районе аварии проезд свободен.