Заторы на столичных дорогах начались раньше обычного

Фото: m24.ru

На столичных дорогах Москвы в среду скопилось большое количество машин. По данным специалистов сервиса "Яндекс.Пробки", дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10 возможных.

Наиболее крупное затруднение на МКАД образовалось в южной части внешней стороны кольцевой, от Варшавского до Каширского шоссе. Длина затора составляет свыше 11 километров. Здесь можно потерять около полутора часов.

Кроме того, на внутренней стороне МКАД наблюдается затруднение длиной около 10,5 километров километров от Каширского до Новорязанского шоссе. Для того чтобы преодолеть его, водителям придется потратить также порядка полутора часов.

Также образовалась пробка на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта. Здесь можно потерять до двух часов.

Затруднено движение и на участке внутренней стороны кольцевой от Путилково до Ленинградского шоссе. По внешней стороне МКАД "стоит" от 89-го километра до Дмитровского шоссе, а также от Новокуркинского шоссе до станции метро "Мякинино".

По внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) можно свободно проехать от Велозаводской улице до 2-о Красносельского переулка, а также от Новодевичьего кладбища до улицы Большая Тульская.

Внешняя сторона ТТК относительно свободна. На Садовом кольце пробка образовалась на участке от Серебрянической набережной до Крымского моста, а также от Большого Левшинского переулка до улицы Новый Арбат и от улицы Поварская до улице Каретный ряд.

Кроме того, пробки наблюдаются на Бульварном кольце. Свободно можно проехать лишь по Тверскому бульвару. Пробки образовались и на набережных Москвы-реки, в том числе на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Раушской и Софийской набережных.

Ранее M24.ru сообщало, что на этой неделе в столице прогнозируются более продолжительные, чем обычно, вечерние часы пик. Возникновение особенно крупных заторов возможно на съездах с магистралей. Ожидается увеличенный приток машин из Подмосковья - жители области будут приезжать в город за новогодними покупками.

Помимо этого, осложнили ситуацию дорожную ситуацию погодные условия. Отметим, что весь день в среду в Москве будет облачно, пройдет снегопад и даже ледяной дождь. Предстоящей ночью ожидается снег, температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля.