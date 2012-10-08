Читатель М24: Пробка на улице Прянишникова

"всё движение на обоих направлениях встало колом" – пишет Максим Мелкобродов.

Наш читатель сообщает о дорожном заторе на улице Прянишникова, Тимирязевской и Большой Академической из-за ремонта трамвайных путей.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок