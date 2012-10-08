Форма поиска по сайту

08 октября 2012, 09:43

Читатель М24: Пробка на улице Прянишникова

Фото Максима Мелкобродова

Наш читатель сообщает о дорожном заторе на улице Прянишникова, Тимирязевской и Большой Академической из-за ремонта трамвайных путей.

"всё движение на обоих направлениях встало колом" – пишет Максим Мелкобродов.

пробки ремонтные работы трафик новости читателей московский папарацци

