Из-за сбоя светофора около Кремля образовался серьезный затор

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Из-за сбоя светофора в районе Большого Москворецкого моста образовался серьезный затор в сторону Большой Ордынки, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, как сообщается в Twitter департамента транспорта, затруднения наблюдаются на Садовом кольце: загружены юг внутренней стороны и север - внешней.

Помимо этого, в сторону центра осложнения отмечены на Варшавском и Дмитровском шоссе. В область низкие скорости зафиксированы на Волгоградском проспекте и Алтуфьевском шоссе.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", также большой затор образовался на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе, а также от Кетчерской улицы до Рязанского проспекта. На внешней стороне стоят участки от 50-го километра кольцевой автодороги до Киевского шоссе, а также от Новоегорьевского шоссе до Лермонтовского проспекта.