Столб упал на проезжую часть на севере столицы

На севере Москвы на проезжую часть упал фонарный столб

Вечером 1 апреля на севере Москвы на проезжую часть упал фонарный столб. Об инциденте M24.ru сообщили очевидцы.

"Электрический столб упал на Большой Академической улице между остановками "Кинотеатр "Байкал""и "Стадион "Наука", - пишет Елена.

По ее словам, от падения столба никто не пострадал. "В сторону м. Петровско-Разумовская водители троллейбусов сами помогают поднимать зависшие над проезжей частью электрические провода для проезда высокого транспорта", - отмечает она.

В пресс-службе управления ГИБДД Москвы M24.ru подтвердили, что инцидент произошел по адресу Большая Академическая улица, дом 43. В ведомстве также уточнили, что при падении столба никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.