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Политика

15 августа 2012, 15:57

Москва не будет поглощать агропредприятия на новых территориях

приватизация Новая Москва власть

Фермеры новой Москвы ждут городской поддержки. Владельцы агропромышленных предприятий опасаются, что понесут убытки. С 1 июля они лишились подмосковных дотаций, при этом новые московские еще не получили

Крупные агропромышленные предприятия, расположенные в новой Москве, не будут ставиться на баланс города, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Это федеральные государственные унитарные предприятия, работающие под флагом Россельхозакадемии. К ним правительство Москвы не имеет никакого отношения. Мы не можем их ни продавать, ни приватизировать", - цитирует Немерюка "Интерфакс".

Чиновник напомнил, что в новой Москве 29 крупных агропромышленных предприятий. Наиболее известны - ФГУП "Толстопальцево", ФГУП ППЗ "Птичное" и агрокомбинат "Московский". "Продажи, поглощения, приватизации - не будет", - добавил А.Немерюк.

По его словам, Москва в среднем потребляет 12 миллионов тонн продовольствия в год. "А 3 тысячи тонн зерна, 30 тысяч тонн овощей, которые производят агропредприятия на присоединенных территориях, - капля в море. Однако эта продукция попадает на рынки Москвы, на столы москвичей. Она важна", - подчеркнул глава департамента.

Ранее сообщалось о том, что в бюджете Москвы на 2012 год на поддержку сельхозпроизводителей заложено 58,9 млн рублей. При этом сельхозпредприятия новой Москвы получат господдержку из федерального и городского бюджетов. Так, власти компенсируют им приобретение удобрений, проценты по кредитам; будет поддерживаться молочное и мясное животноводство.

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