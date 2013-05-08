Здания МГУ и СПбГУ запретили приватизировать

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон об особом статусе МГУ и СПбГУ. Согласно документу, здания вузов находятся в федеральной собственности и не могут быть приватизированы.

Закон распространяется на здания учебной, производственной, социальной инфраструктур, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы. При этом они могут быть закреплены за МГУ и СПбГУ на праве оперативного управления или находиться в их самостоятельном распоряжении.

Кроме того, устанавливается, что вузы вправе предоставлять по договорам социального найма жилые помещения нуждающимся категориям граждан, сообщается на сайте Кремля.

Данный федеральный закон принят Государственной Думой 26 апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года.