В галерее на Солянке покажут мир Скалистых гор

Фото: Владимир Медведев, взято с kultura.mos.ru

21 мая в Государственной галерее на Солянке состоится открытие новой выставки Владимира Медведева – мастера съемки дикой природы, сообщает департамент культуры Москвы.

В экспозиции представлены фотографии удивительной природы Канады, сделанные в ходе нескольких экспедиций по национальным паркам Скалистых гор.

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О том, как проходили съемки в Канаде, фотограф рассказывал в своем блоге: "После холодной ночи и зябкого утра невероятно приятно видеть такой яркий, уверенный свет на вершине горы. Представляешь – что там вот, на склоне, уже солнце…уже день. А в долину оно спустится еще спустя несколько часов".

Медведев за последние 10 лет создал несколько специальных фотопроектов по всему миру – от заснеженных вулканов Исландии до засушливых пустынь Монголии, от Мурманской области до Якутии. Снимки зимнего Байкала неоднократно побеждали на международных конкурсах. Но фотографии Скалистых гор завоевали наибольшее признание, победив на конкурсе BBC WildLife Photographer of the Year.