05 октября 2013, 16:34

Шоу-бизнес

Принцесса Монако провела мастер-класс в Олимпийском

Принцесса Монако провела мастер-класс для детей

Принцесса Монако Шарлен Уиттсток провела мастер-класс по плаванию для детей. Занятие прошло в спортивном комплексе "Олимпийский".

Монаршая особа приехала в Москву вместе с супругом, князем Монако Альбером II, который примет участие в эстафете олимпийского огня.

Принцесса, в прошлом – профессиональная пловчиха и школьная учительница, сейчас занимается благотворительностью. Шарлен Уиттсток стала основательницей фонда, который учит детей держаться на воде. Особенно важна деятельность ее фонда в тех районах, где часто происходят наводнения.

Сама Шарлен родилась в Южной Африке, защищала честь ЮАР на Олимпийских играх в Сиднее и готовилась к выступлению в Китае в 2008 году, но вынуждена была оставить спортивную карьеру из-за травмы плеча.

