Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2017, 08:50

Политика

Трамп признался в сюрреалистичном ощущении от должности президента

Фото: ТАСС/PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп рассказал, что президентство создает у него сюрреалистичное впечатление, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Fox News. По словам главы Соединенных Штатов, подобное ощущение не покидает его со дня инаугурации, когда он вошел в Белый дом.

Однако президент признал что с этим чувством надо бороться, так как впереди у него много работы. Ему нужно "сосредоточиться на выполнении президентских обязанностей", чтобы создать рабочие места для американцев и бороться с недоброжелателями.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.
президент США Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика