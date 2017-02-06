Трамп признался в сюрреалистичном ощущении от должности президента

Фото: ТАСС/PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп рассказал, что президентство создает у него сюрреалистичное впечатление, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Fox News. По словам главы Соединенных Штатов, подобное ощущение не покидает его со дня инаугурации, когда он вошел в Белый дом.

Однако президент признал что с этим чувством надо бороться, так как впереди у него много работы. Ему нужно "сосредоточиться на выполнении президентских обязанностей", чтобы создать рабочие места для американцев и бороться с недоброжелателями.