"Вечерка": Новая оплата проезда и парковки, каршеринг и парки

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": в общественном транспорте столицы уберут турникеты, водителям расскажут, как правильно оплачивать парковку, в Новой Москве появятся 50 новых парков, в столице заработал первый в России сайт по совместному использованию автомобилей – каршерингу.

Турникеты уйдут в прошлое

С 1 июня отменяется правило входа через переднюю дверь в общественном транспорте. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва". Пока это будет сделано в порядке эксперимента (до 15 августа) и только на одном маршруте - трамвае № 17, следующем от Останкина до Медведкова. А также на той части 11-го трамвайного маршрута, которая повторяет трассу 17-го.

Турникеты будут отключены, а вот валидаторы - желтые коробки, к которым надо прикладывать билеты, - останутся. Как пишет издание, прикладывать билет при входе в трамвай придется всем, в том числе обладателям соцкарт и безлимитных проездных.

Иначе поездка не будет учтена, перевозчику не дойдут субсидии из городской казны, в результате Мосгортранс зафиксирует убытки и вернет турникеты.

Спроси меня, как заплатить

Эксперимент по введению платной парковки признан успешным. С 1 июня все парковочные места внутри Бульварного кольца станут платными, пишет "Вечерка".

Однако люди не сразу поймут, как оплатить стоянку. Но в департаменте транспорта нашли выход из этой ситуации: на улицы выйдут сотни промоутеров, которые будут объяснять водителям, как устроена система оплаты парковки. Консультации будут совершенно бесплатными.

С шезлонгом за МКАД

На территории Новой Москвы появятся 50 новых парков. Речь о старых и часто запущенных парках барских усадеб. Как пишет издание, их приведут в порядок и сделают похожими на парки "старой" Москвы, то есть уютными и насыщенными инфраструктурой.

Поехали на авто, но по очереди

В Москве заработал первый в России сайт по совместному использованию автомобилей - каршерингу, популярной в Европе и Америке услуге.

Одно авто совместной аренды заменяет 15 личных машин.

Каждый столичный водитель может арендовать свободную машину компании Anytime и затем оставить ее в любом удобном месте, оплатив только время ее использования.

