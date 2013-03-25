Российские и мировые СМИ о смерти Бориса Березовского

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 23 марта, в своем доме в Лондоне скончался Борис Березовский. Одному из ключевых персонажей российской истории 1990-х было 67 лет.

M24.ru предлагает обзор материалов российской и западной прессы, посвященных этому событию.

Газета "Вечерняя Москва" в статье "От чего умер Борис Березовский" собрала основные версии смерти бизнесмена. А авторы материалов "Наследники Бориса Березовского" и "Наследникам Бориса Березовского нечего делить" пытаются подсчитать, каким состоянием обладал Березовский на момент смерти и к кому могут перейти его активы.

По данным авторов статей, у Березовского остались три бывшие жены, шесть детей и шесть внуков, однако не все из них смогут претендовать на наследство бизнесмена, потому что распределяться оно будет по российскому законодательству, которое исключает из претендентов бывших жен. Но и законным наследникам, по мнению журналистов, может ничего не достаться - ведь долги Березовского составляют порядка 200 миллионов фунтов стерлингов.

Журналисты газеты "Коммерсантъ" в статье "Гений без места" подробно вспоминают биографию Бориса Березовского: от его работы в Институте проблем управления РАН в начале 1970-х до прошлогодней судебной тяжбы с Романом Абрамовичем в Лондоне. "В своей жизни Борис Березовский сделал сразу несколько карьер, каждая из которых могла бы считаться успешной".

Также на страницах газеты известные политики, предприниматели и ученые отвечают на вопрос: "Кем Березовский останется в истории?".

Опрошенные назвали его "символом олигархии 90-х" (Сергей Железняк); "одним из крупнейших финансовых авантюристов" (Андрей Нечаев);

"первым газетным олигархом, создателем первого ТВ-концерна" (Ясен Засурский).

Кроме этого, приводится подборка высказываний Березовского. "Мы стали богатыми, потому что быстрее других поняли, что начались новые времена".

"Российская газета" в материале "БАБ - последняя тайна" размышляет над загадкой смерти Березовского. По мнению, автора статьи, в последние годы Березовский играл незначительную роль в российской общественной жизни; приводятся слова близких к бизнесмену людей, которые утверждают, что незадолго до смерти тот находился в подавленном душевном состоянии. "Следствие продолжается и многие ... надеются, что оно раскроет последнюю, но далеко не единственную из тайн Бориса Березовского, которые тот унес с собой". В завершении статьи приводится комментарий Владимира Жириновского, который уверен, что желание Березовского вернуться на родину было абсолютно искренним.

"Известия" откликнулись на смерть Березовского несколькими авторскими колонками. Одну из них - "И вот он ушел от всех нас" - написал Эдуард Лимонов. Автор отмечает, что хотя он диаметрально расходился во взглядах с покойным, персона Березовского всегда была ему интересна. "Несомненно, что он <Березовский> был крупный человек, большой человек его эпохи. Его эпохой были крутые девяностые, на которые он оказал влияние". Максим Соколов в своем рассуждении "На смерть Б.А. Березовского" ставит олигарха в один ряд с великими авантюристами Сен-Жерменом, графом Калиостро и Казановой. А критик и писатель Виктор Топоров в колонке под названием "Своей смертью" размышляет о былом могуществе Березовского и о его неудачах последних лет. "Ему оставалась одна-единственная возможность напомнить о себе всерьез — умереть; уже по-настоящему — физически, а не только политически — умереть".

С читателями "Московского комсомольца" своим мнением о Березовском поделились Борис Немцов, Глеб Павловский и Станислав Белковский. Материал называется "Последнее слово друзей и недругов". "Яркие люди бывают со знаком плюс, а бывают и отрицательными героями. Для меня Борис Абрамович - скорее герой отрицательный", - отметил Немцов. "Он никогда не умел разделять политику и бизнес. Это его ошибка," - полагает Павловский.

"Ведомости" размышляют о судьбе Бориса Березовского в редакционной статье "Выход из игры". "Он стал прототипом героя книги и фильма", его сравнивали то с Фаустом, то с Франкенштейном, но под конец он превратился в несчастного короля Лира".

Обозреватель"Новой газеты" Андрей Колесников в своей колонке "Editorial. Борис Березовский: ловушка вечного пата" сравнивает Березовского с гроссмейстером, который передвигал не шахматные, а исторические фигуры. "Типажи подобные Борису Березовскому может вывести на свет не просто эпоха перемен, а эра фундаментального, беспрецедентного транзита, каковой и было падение Советского Союза..."

Интернет-издание Лента.ру опубликовало материал под заголовком "Диалектика Платона", в котором делается вывод, что пик карьеры Березовского пришелся на 1996 год, а затем последовал спад, ускорившийся в начале двухтысячных. По мнению, автора статьи Андрея Козенко, находящийся в Лондоне экс-олигарх был сильно оторван от российских реалий и не мог сколько бы то ни было серьезно влиять на протекающие здесь процессы.

Издание "Деловой Петербург" перечислило все основные версии смерти Березовского в материале "Борис Березовский: причины смерти беглого олигарха, подробности гибели и личной жизни". Таких версий пять. По мнению издания, у Березовского могло остановиться сердце; он мог быть задушен или отравлен; кроме этого, причиной смерти бизнесмена мог стать суицид. Также издание допускает, что к смерти Березовского могут быть причастны британские спецслужбы.

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон в статье "The Russian Godfather who met his match", опубликованной в "The Times", называет Березовского "Крестным отцом Кремля" и полагает, что его жизнь достойна стать сюжетом Шекспира.

Немецкая "Deutsche Welle" опросив российских экспертов, в материале "Березовский - мифический князь тьмы в российской политике" приходит к выводу, что хотя закат эпохи Березовского произошел задолго до его смерти, созданная им модель олигархической экономики до сих пор жива.

В "The New York Times" полагают, что крах Березовского наступил не в тот момент, когда он был вынужден разорвать свои долгие связи с Кремлем и покинуть Россию, и даже не тогда, когда был заочно приговорен на родине к тюремному сроку. Это случилось в прошлом августе, когда Березовский проиграл в судебной тяжбе с Абрамовичем в Лондоне. В материале под названием "For Homesick Russian Tycoon, Instant of Ruin Came in Court" американские журналисты подробно анализируют последние годы Березовского.