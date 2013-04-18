"Вечерка": Графика старинных усадеб и семь причин бедности

Фото: Москва 24

Измайлово покажет графику старинных усадеб

Выставочный зал Измайлово готовится к открытию необычной выставки "Подмосковные усадьбы: Измайлово и Лефортово. Графика из фондов музея-заповедника", пишет газета "Вечерняя Москва".

Знакомство с графикой XVIII–XX веков открывает цикл выставок, которые будут знакомить посетителей с жизнью бывших царских вотчин, уникальными экспонатами, в числе которых - каминные часы с изображением сцены из популярной оперы XVIII века "Дезертир" и уникальная рукописная книга с описью дворца и хозяйственных заведений 1687 года села Измайлова.

Открытие экспозиции запланировано на 22 апреля, а полюбоваться на красоту можно будет до 25 августа.

Мобильная торговля привлечет инвестиции

Развитие на территории Москвы сети торговых автоматов и мобильной торговли, то есть автомагазинов, в ближайшие три года может привлечь до 10 миллиардов частных инвестиций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Об этом он заявил на Всероссийском съезде ассоциации киоскеров и владельцев малых торговых форматов. По словам вице-мэра, город заинтересован в этом — и с точки зрения деловой активности, и с точки зрения качества предоставляемых услуг. Через мобильную торговлю, по его мнению, можно увеличить присутствие в столице предприятий из регионов.

Знамя Победы снова реет

Международный военно-патриотический автопробег в честь 70-летия Сталинградской битвы и 100-летия легендарного летчика Александра Покрышкина стартует в Москве 20 апреля при поддержке газеты "Вечерняя Москва".

В нем примут участие спортсмены-любители и группа байкеров "Ночные волки". Пробег пройдет по городам-героям и городам Воинской славы России.

"Наша задача — пронести реликвии страны — Знамя Победы и капсулы со священной землей из городов-героев до Владивостока, чтобы напомнить о великих подвигах советских солдат, которые рисковали жизнью и здоровьем во имя нашего благополучия", — заявил первый заместитель председателя ДОСААФ России Виктор Чернов.

Семь причин бедности

Российские психологи выяснили основные причины бедности. Согласно их исследованиям, не разбогатеет тот, кто жалуется на невезение, выбирает малооплачиваемую, но стабильную работу, боится перемен.

А также те, у кого низкая самооценка, кто не стремится быть "сегодня" активнее, чем "вчера", перекладывает ответственность и экономит, не стремясь зарабатывать больше.