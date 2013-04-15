"Огонек": закон-катастрофа, социологические опросы и 90-летие "Динамо"

Фото: Москва 24

Просто возместительно

В Госдуме разработан законопроект, который, по единодушному мнению экспертов, может стать катастрофой, пишет еженедельник "Огонек". Парламентарии предлагают узаконить проверку решений иностранных судов и выплату "пострадавшим" от этих решений российским гражданам компенсаций из госказны. Также они предлагают отбирать собственность "провинившихся" государств в пользу "пострадавших" граждан.

Ускользающее большинство

В настоящее время в моду входит апелляция власти к "большинству", пишет издание. По словам историков, это соответствует российской традиции. Но из-за неразвитой культуры компромисса в России популярна и другая традиция – неприятие меньшинства. По данным социологов, опросы раскалывают общество, большинство формируется с трудом, зато год от года растет число "затруднившихся ответить". Газета "Огонек" провела свое расследование, куда в России ускользает большинство.

Секреты формы

18 апреля исполняется 90 лет обществу "Динамо". За неполный спортивный век это общество создало свое "ноу-хау", которое сделало массовой и всенародной любовь к спорту, обеспечив "Динамо" представительство в самых популярных видах спорта. "Огонек" изучил динамовские секреты.

