"Вечерняя Москва": В столице реконструируют "Лужники" и помоют мосты

Фото: Москва 24
У спорткомплекса "Лужники" появятся центр самбо и часовня
В октябре этого года начнется реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", пишет сегодня "Вечерняя Москва".
Кроме того, будет реконструирована и Малая арена спорткомплекса, а также плавательный бассейн и футбольная школа.
Также на территории "Лужников" начнется и строительство новых объектов, таких как футбольный манеж, центр самбо, часовня, офисные помещения, гостиница и другие объекты.
Реконструкции Ленинского проспекта сказали "да"
В минувшую субботу столичные автомобилисты совершили автопробег от площади Гагарина до МКАД в поддержку реконструкции Ленинского проспекта.
Субботний автопробег собрал около сотни добровольцев из разных округов и районов столицы. Колонна преодолела 11 километров пути. Ожидается, что после реконструкции, которая займет два года, их можно будет проехать всего за четверть часа.
Крымский мост отмыли от зимы
Сегодня в Москве начинается капитальная уборка зданий, от грязи и снега отмоют цоколи и фасады.
Накануне столичные коммунальщики уже приступили к уборке Крымского моста. Покрытия мостов обновляют ежегодно в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.
В ближайшие десять дней коммунальные службы города очистят от грязи и мусора еще несколько сооружений. Среди них - мост через Рублево-Успенское шоссе и Краснопресненский путепровод. Далее коммунальщики приступят к уборке городских памятников.