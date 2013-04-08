"Вечерняя Москва": В столице реконструируют "Лужники" и помоют мосты

Фото: Москва 24

У спорткомплекса "Лужники" появятся центр самбо и часовня

В октябре этого года начнется реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", пишет сегодня "Вечерняя Москва".

Кроме того, будет реконструирована и Малая арена спорткомплекса, а также плавательный бассейн и футбольная школа.

Также на территории "Лужников" начнется и строительство новых объектов, таких как футбольный манеж, центр самбо, часовня, офисные помещения, гостиница и другие объекты.

Реконструкции Ленинского проспекта сказали "да"

В минувшую субботу столичные автомобилисты совершили автопробег от площади Гагарина до МКАД в поддержку реконструкции Ленинского проспекта.

Субботний автопробег собрал около сотни добровольцев из разных округов и районов столицы. Колонна преодолела 11 километров пути. Ожидается, что после реконструкции, которая займет два года, их можно будет проехать всего за четверть часа.

Крымский мост отмыли от зимы

Сегодня в Москве начинается капитальная уборка зданий, от грязи и снега отмоют цоколи и фасады.

Накануне столичные коммунальщики уже приступили к уборке Крымского моста. Покрытия мостов обновляют ежегодно в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

В ближайшие десять дней коммунальные службы города очистят от грязи и мусора еще несколько сооружений. Среди них - мост через Рублево-Успенское шоссе и Краснопресненский путепровод. Далее коммунальщики приступят к уборке городских памятников.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"