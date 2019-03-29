Москва 24 покажет, как в этом году пройдет XVIII Московский Пасхальный фестиваль

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1 апреля в белом зале мэрии состоится пресс-конференция, посвященная XVIII Московскому Пасхальному фестивалю. Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев представит географию мероприятий и раскроет подробности грядущего музыкального форума.

XVIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая 2019 года. По традиции, фестиваль представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России.

Смотрите трансляцию 1 апреля в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.