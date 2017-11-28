Эксперты о том, зачем собакам и кошкам нужны чипы и документы

В пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла 30 ноября пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты домашних животных. На мероприятии обсуждали предложение правительства, согласно которому россияне должны будут ставить на учет своих любимцев. Слушатели получили ответы на вопросы:
- работают ли современные нормы учета домашних животных сегодня;
- какие чипы и документы нужны собаке или кошке;
- как защитить животных от безответственности и жестокости, а город – от беспризорных собак.
На пресс-конференции выступили:
- депутат Московской городской думы, председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова;
- член экспертного совета Комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова;
- заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева;
- судья РКФ – FCI, спортивный судья, кандидат в мастера спорта по спортивно-прикладному собаководству, председатель комиссии РКФ по национальным ринговым дисциплинам, руководитель спортивно-дрессировочного центра Наталья Спиридонова.
Прямую трансляцию можно было посмотреть 30 ноября в 12:00 на этой странице.