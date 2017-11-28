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Общество

28 ноября 2017, 11:57

Эксперты о том, зачем собакам и кошкам нужны чипы и документы

пресс-конференция животные безопасность общество

В пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла 30 ноября пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты домашних животных. На мероприятии обсуждали предложение правительства, согласно которому россияне должны будут ставить на учет своих любимцев. Слушатели получили ответы на вопросы:

  • работают ли современные нормы учета домашних животных сегодня;
  • какие чипы и документы нужны собаке или кошке;
  • как защитить животных от безответственности и жестокости, а город – от беспризорных собак.

На пресс-конференции выступили:
  • депутат Московской городской думы, председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова;
  • член экспертного совета Комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова;
  • заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева;
  • судья РКФ – FCI, спортивный судья, кандидат в мастера спорта по спортивно-прикладному собаководству, председатель комиссии РКФ по национальным ринговым дисциплинам, руководитель спортивно-дрессировочного центра Наталья Спиридонова.

Прямую трансляцию можно было посмотреть 30 ноября в 12:00 на этой странице.

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