Москва 24 покажет, где и как школьники смогут отдохнуть весной и летом

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4 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Весенне-летний отдых для детей, развлечения и развитие".

Речь пойдет о лучших предложениях для детей на весенне-летние каникулы. Присутствующие узнают о культурно-просветительских, оздоровительных и образовательных программах, благодаря котором школьники смогут укрепить здоровье и получить дополнительное образование в рамках летних смен.

Подробнее об организации и безопасности детского отдыха расскажут:



Василий Овчинников, генеральный директор ГАУК "Мосгортур"

Юлия Силенко, заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур"

Алина Антонова, начальник управления продаж ГАУК "Мосгортур"

Смотрите трансляцию 4 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.