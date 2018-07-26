Москва 24 покажет пресс-конференцию о безопасности на водных объектах столицы

Фото: портал Москва 24/Анастасия Самсонова

27 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему: "Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года".



О городских пляжах, их эксплуатации и безопасности расскажут:



Владимир Сченснович, первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы;

Сергей Ежов, исполняющий обязанности начальника Государственного казенного учреждения города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" (МГПСС);

Герман Серегин, начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах МГПСС.

Прямую трансляцию можно увидеть 27 июля в 11:00 на этой странице.