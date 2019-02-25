Москва 24 покажет, где любят отдыхать россияне

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27 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам зимнего туристического сезона и предпочтениям россиян при выборе мест для весеннего отдыха в 2019 году. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе расскажет, где россияне отдыхали на новогодних каникулах и какие туры уже сейчас бронируют на весну и лето.

Смотрите трансляцию 27 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.