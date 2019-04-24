Москва 24 покажет, как не навредить здоровью за время майских праздников

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

29 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему – "Майские здорового человека. Столичные врачи о правильных каникулах".

Как хорошо отдохнуть в майские каникулы и не навредить здоровью? Можно ли приготовить шашлык, который не будет вреден для здоровья? Можно ли пить алкоголь во время отдыха на природе? На что обратить внимание при отдыхе с детьми? Смогут ли аллергики с комфортом отдохнуть на природе? Как правильно одеться при прогулке по лесу? Какие травмы чаще всего получают отдыхающие на природе, как их избежать и оказать первую помощь? Об этом расскажут:



Антонина Стародубова, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук;

Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, президент Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ, президент Ассоциации наркологов России, доктор медицинских наук, профессор;

Виктор Шеин, заместитель главного врача по хирургии детской больницы имени Башляевой, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии РМАНПО;

Андрей Тяжельников, главный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук;

Алексей Безымянный, заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова ДЗМ.

Смотрите трансляцию 29 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.