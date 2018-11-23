Москва 24 покажет, как государство защищает права человека в России и мире

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
26 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного форума "Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт". Сам форум намечен на 28 ноября 2018 года.
На пресс-конференции же речь пойдет о целях проведения форума, его программе и участниках. Перед собравшимися выступят:
- уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
- начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович;
- председатель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович;
- директор Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Евдокия Холостова.
Прямую трансляцию можно увидеть 26 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.