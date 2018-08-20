Москва 24 покажет, как в столице пройдет II Фестиваль финансовой грамотности

Фото: depositphotos/aa-w

22 августа в 11:00 в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проведению II Фестиваля финансовой грамотности. Фестиваль – просветительская акция, в рамках которой на городских площадках жители смогут узнать: как управлять личными и семейными финансами, как открыть собственное дело и стать предпринимателем. Простые люди научатся не попадаться на уловки финансовых мошенников, разберутся в разновидностях налоговых льгот и вычетов. Лекции, мастер-классы, конференция будут рассчитаны на взрослых, а познавательные игры – на детей.

Подробнее о программе мероприятия расскажут гости пресс-конференции:



Александр Молотков, заместитель руководителя департамента образования Москвы;

Григорий Лалаев, заместитель руководителя департамента финансов Москвы;

Евгения Круглова, заместитель руководителя управления федеральной налоговой службы по Москве;

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;

Вениамин Гинодман, руководитель образовательных проектов "Лаборатории Касперского".

Смотрите трансляцию на этой странице 22 августа в 11:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.