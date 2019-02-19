Москва 24 покажет, почему Россия – страна возможностей

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22 февраля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. Выступление будет посвящено старту нового проекта "Россия – страна возможностей". Цель – создать условия для саморазвития, проявления лидерских качеств и профессионального роста. В числе проектов – конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
Подробнее о проектах, правилах конкурса, поддержке победителей и участников расскажут:
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров;
- председатель Совета общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" Лариса Пастухова.
Смотрите трансляцию 22 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.