Москва 24 покажет, как купить или арендовать имущество через аукцион

20 февраля в рамках проекта "Биржа торгов" состоится презентация объектов недвижимости, выставленных на единой торговой площадке правительства Москвы.

На мероприятии обсудят:



многообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;

информационные ресурсы и онлайн-сервисы;

порядок и условия участия в электронных торгах;

инвестиционная привлекательность городских объектов;

кредитные продукты для приобретения объектов торгов.

Перед собравшимися выступят начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин и генеральный директор АО "Мосэкспертиза" Дмитрий Король.

Организаторы встречи — департамент города Москвы по конкурентной политике и Московская торгово-промышленная палата.

Прямую трансляцию можно увидеть 20 февраля в 14:30 на этой странице.