Москва 24 покажет, как купить или арендовать имущество через аукцион

20 февраля в рамках проекта "Биржа торгов" состоится презентация объектов недвижимости, выставленных на единой торговой площадке правительства Москвы.
На мероприятии обсудят:
- многообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;
- информационные ресурсы и онлайн-сервисы;
- порядок и условия участия в электронных торгах;
- инвестиционная привлекательность городских объектов;
- кредитные продукты для приобретения объектов торгов.
Перед собравшимися выступят начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин и генеральный директор АО "Мосэкспертиза" Дмитрий Король.
Организаторы встречи — департамент города Москвы по конкурентной политике и Московская торгово-промышленная палата.
Прямую трансляцию можно увидеть 20 февраля в 14:30 на этой странице.