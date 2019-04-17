Москва 24 покажет, каким фестиваль "Пасхальный дар" будет в этом году

Фото: Москва 24/Александр Авилов
18 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная шестому московскому благотворительному фестивалю "Пасхальный дар". Он будет проходить с 25 апреля по 5 мая.
О фестивале и его основных мероприятиях расскажут:
- руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк;
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;
- основатель благотворительного фонда по борьбе с онкогематологическими заболеваниями "Живи" Маргарита Лиева;
- вице-президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "Лапа дружбы" Марина Каширская;
- основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Страна животных" Анна Ивченко.
Смотрите трансляцию 18 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.