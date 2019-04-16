Москва 24 покажет, как город влияет на экологическую сознательность москвичей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Экология – как образ жизни".
Речь пойдет об экологических акциях и образовательных программах, которые учат жителей столицы заботиться об окружающей среде. Также участники пресс-конференции расскажут о пикниковых зонах и правилах поведения в местах массового отдыха на майских праздниках.
На пресс-конференции выступят:
- Зоя Зотова, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике;
- Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода";
- Анна Нафиева, член движения "МосЭко".
Смотрите трансляцию 18 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.