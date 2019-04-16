Москва 24 покажет, как город влияет на экологическую сознательность москвичей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Экология – как образ жизни".

Речь пойдет об экологических акциях и образовательных программах, которые учат жителей столицы заботиться об окружающей среде. Также участники пресс-конференции расскажут о пикниковых зонах и правилах поведения в местах массового отдыха на майских праздниках.

На пресс-конференции выступят:



Зоя Зотова, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике;

Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода";

Анна Нафиева, член движения "МосЭко".

Смотрите трансляцию 18 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.