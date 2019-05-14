Москва 24 расскажет о правилах безопасности на московских пляжах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

16 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности на воде и в московских зонах отдыха.

О правилах поведения на воде, основных нарушениях при управлении маломерными судами и готовности детских образовательных учреждений к летнему сезону расскажут:



главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков;

врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.

Смотрите трансляцию 16 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.