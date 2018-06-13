Москва 24 покажет, как купить или арендовать недвижимость в Москве

14 июня на площадке Цифрового делового пространства предпринимателям расскажут, как купить или арендовать имущество столицы на аукционах. На мероприятии презентуют объекты, выставленные на Единой торговой площадке:



отдельно стоящие здания;

единые объекты приватизации (здания с земельными участками);

объект культурного наследия на Кремлевской набережной, реализуемый по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр".

Организаторы – Департамент по конкурентной политике совместно с ассоциацией инвесторов Москвы. Смотрите трансляцию на этой странице 14 июня в 15:30. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.