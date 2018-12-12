Москва 24 покажет, как изменилась транспортная инфраструктура города в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

13 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам года в строительстве Москвы.

Речь пойдет о дорогах, построенных в столице в течение года, и планах на будущее. Также слушатели узнают о том, как осуществляется контроль за качеством выполнения работ и как используются новых технологий. Перед журналистами выступит первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Прямую трансляцию можно увидеть 13 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.