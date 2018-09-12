Москва 24 покажет, как отдыхали дети в оздоровительных лагерях

Фото: depositphotos/Jaykayl
13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании 2018 года. О полезном отдыхе, обеспечении безопасности и медицинском сопровождении детей в лагерях и на базах семейного отдыха расскажут:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников;
- председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.
Смотрите 13 сентября в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.