Москва 24 покажет, как отдыхали дети в оздоровительных лагерях

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13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании 2018 года. О полезном отдыхе, обеспечении безопасности и медицинском сопровождении детей в лагерях и на базах семейного отдыха расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников;

председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.